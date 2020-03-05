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      Сайт 24 каналу увійшов до 20 найпопулярніших в Україні

      - Читать новость на русском
      Сайт 24 каналу ввійшов до 20 найпопулярніших в Україні / лого 24 каналу

      Найпопулярнішим сайтом в Україні за лютий, які і раніше, виявився Google. Сайт 24 каналу посів 13 місце серед усіх інших, обігнавши відомий онлайн-кіносервіс і портал для користувачів газу.

      Найпопулярніші сайти в Україні визначили за даними порталу Kantar TNS CMeter.

      Вже не вперше: Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні за січень

      Так, п'ятірка лідерів виглядає наступним чином:

      • Google.com – 93,43% ;
      • YouTube.com – 72,51%;
      • Facebook.com – 64,79%;
      • Wikipedia.com – 53,51%;
      • Prom.ua – 42,93%

      Сайт 24 канал посів 13 місце серед усіх веб-порталів, на які заходять в Україні. Охоплення сторінок сягло 14 мільйонів 608 тисяч переглядів сторінки. 


      Найпопулярніші сайти лютого / інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року. І з того часу неодноразово виборював найвищі щаблі рейтингів. Також до першої трійки новинних сайтів увійшли rbc.ua (21,95%) та TSN.ua (19,02%).

      У дослідженні використана медіа-панель чисельністю 5000 осіб, яка репрезентує аудиторію інтернет-користувачів, старших 14 років. 

      Дякуємо за довіру! Залишайтеся з нами. 

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Рейтинги Журналісти ЗМІ Медіа
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