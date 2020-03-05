Сайт 24 каналу увійшов до 20 найпопулярніших в Україні

Найпопулярнішим сайтом в Україні за лютий, які і раніше, виявився Google. Сайт 24 каналу посів 13 місце серед усіх інших, обігнавши відомий онлайн-кіносервіс і портал для користувачів газу.

Найпопулярніші сайти в Україні визначили за даними порталу Kantar TNS CMeter.

Вже не вперше: Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні за січень

Так, п'ятірка лідерів виглядає наступним чином:

Google.com – 93,43% ;

YouTube.com – 72,51%;

Facebook.com – 64,79%;

Wikipedia.com – 53,51%;

Prom.ua – 42,93%

Сайт 24 канал посів 13 місце серед усіх веб-порталів, на які заходять в Україні. Охоплення сторінок сягло 14 мільйонів 608 тисяч переглядів сторінки.



Найпопулярніші сайти лютого / інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року. І з того часу неодноразово виборював найвищі щаблі рейтингів. Також до першої трійки новинних сайтів увійшли rbc.ua (21,95%) та TSN.ua (19,02%).

У дослідженні використана медіа-панель чисельністю 5000 осіб, яка репрезентує аудиторію інтернет-користувачів, старших 14 років.

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