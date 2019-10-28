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      Сайт президента Грузии взломали: там поместили фото с Саакашвили – детали

      96 Читати новину українською
      Михеил Саакашвили
      Михеил Саакашвили / 24 канал

      Ресурс взломали утром 28 октября. На сайте неизвестные разместили фото предшественника Саломе Зурабишвили – Михеила Саакашвили. На фото надпись на английском "Я вернусь".

      После того, как в администрации президента Грузии узнали о ситуации, сразу же отключили сайт. По состоянию на 16:00 он все еще недоступен.

      МВД Грузии уже открыло уголовное дело из-за инцидента, информирует "Грузия Online".

      Читайте также: Саакашвили хочет в 2020 году вернуться в Грузию, где находится под следствием

      Следственные мероприятия проводим в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело за самовольное проникновение в компьютерную систему и посягательство на компьютерные данные. Кроме сайта президента хакеры атаковали также сайты десятков организаций, среди них – информационные агентства, органы местного самоуправления, суды,
      – говорят в МВД страны.

      К слову, на фото, размещенном на сайте президента Грузии бывший глава страны Михаил Саакашвили держит в руках грузинский флаг. На нем красуется надпись "i'll be back".

      Саакашвілі Грузія

      Сайт грузинского президента Зурабишвили взломали: там разместили фото Саакашвили

      Ранее Саакашвили заявлял, что собирается вернуться в Грузию до проведения там парламентских выборов в 2020 году. Впрочем, не все так просто: в Грузии против него ряд зарегистрированных уголовных производств.

      В чем на родине обвиняют Саакашвили?

      • В июне 2018 года в Грузии заочно осудили Саакашвили до шести лет лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
      • Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии виновным по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия.
      • В целом против Михеила Саакашвили в Грузии были открыты уголовные производства по четырем разным эпизодам.
      • Политику грозило до 11 лет лишения свободы.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Михаил Саакашвили Новости Грузии
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