Сайт президента Грузии взломали: там поместили фото с Саакашвили – детали

Ресурс взломали утром 28 октября. На сайте неизвестные разместили фото предшественника Саломе Зурабишвили – Михеила Саакашвили. На фото надпись на английском "Я вернусь".

После того, как в администрации президента Грузии узнали о ситуации, сразу же отключили сайт. По состоянию на 16:00 он все еще недоступен.

МВД Грузии уже открыло уголовное дело из-за инцидента, информирует "Грузия Online".

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Следственные мероприятия проводим в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело за самовольное проникновение в компьютерную систему и посягательство на компьютерные данные. Кроме сайта президента хакеры атаковали также сайты десятков организаций, среди них – информационные агентства, органы местного самоуправления, суды,

– говорят в МВД страны.

К слову, на фото, размещенном на сайте президента Грузии бывший глава страны Михаил Саакашвили держит в руках грузинский флаг. На нем красуется надпись "i'll be back".

Сайт грузинского президента Зурабишвили взломали: там разместили фото Саакашвили

Ранее Саакашвили заявлял, что собирается вернуться в Грузию до проведения там парламентских выборов в 2020 году. Впрочем, не все так просто: в Грузии против него ряд зарегистрированных уголовных производств.

В чем на родине обвиняют Саакашвили?