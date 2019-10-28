Сайт президентки Грузії зламали: там помістили фото з Саакашвілі – деталі
Ресурс зламали вранці 28 жовтня. На сайті невідомі розмістили фото попередника Саломе Зурабішвілі – Міхеїла Саакашвілі. На фото напис англійською "Я повернусь".
Після того, як в адміністрації президента Грузії дізналися про ситуацію, відразу ж відключили сайт. Станом на 16:00 він все ще недоступний.
МВС Грузії вже відкрило кримінальну справу через інцидент, інформує "Грузія Online".
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Слідчі заходи проводимо в інтенсивному режимі. Порушено кримінальну справу за самовільне проникнення в комп’ютерну систему і посягання на комп’ютерні дані. Крім сайту президента хакери атакували також сайти десятків установ, серед них – інформаційні агентства, органи місцевого самоврядування, суди,
– кажуть у МВС країни.
До слова, на фото, розміщеному на сайті президента Грузії колишній очільник країни Міхеїл Саакашвілі тримає в руках грузинський прапор. На нього красується напис "I’ll be back".
Сайт грузинської президентки Зурабішвілі зламали: там розмістили фото Саакашвілі
Раніше Саакашвілі заявляв, що збирається повернутися до Грузії до проведення там парламентських виборів у 2020 році. Втім, не все так просто: у Грузії проти нього низка зареєстрованих кримінальних проваджень.
У чому на батьківщині звинувачують Саакашвілі?
- У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.
- Загалом проти Міхеїла Саакашвілі у Грузії було відкрито кримінальні провадження за чотирма різними епізодами.
- Політику загрожувало до 11 років позбавлення волі.