Сайт президентки Грузії зламали: там помістили фото з Саакашвілі – деталі

Ресурс зламали вранці 28 жовтня. На сайті невідомі розмістили фото попередника Саломе Зурабішвілі – Міхеїла Саакашвілі. На фото напис англійською "Я повернусь".

Після того, як в адміністрації президента Грузії дізналися про ситуацію, відразу ж відключили сайт. Станом на 16:00 він все ще недоступний.

МВС Грузії вже відкрило кримінальну справу через інцидент, інформує "Грузія Online".

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Слідчі заходи проводимо в інтенсивному режимі. Порушено кримінальну справу за самовільне проникнення в комп’ютерну систему і посягання на комп’ютерні дані. Крім сайту президента хакери атакували також сайти десятків установ, серед них – інформаційні агентства, органи місцевого самоврядування, суди,

– кажуть у МВС країни.

До слова, на фото, розміщеному на сайті президента Грузії колишній очільник країни Міхеїл Саакашвілі тримає в руках грузинський прапор. На нього красується напис "I’ll be back".



Сайт грузинської президентки Зурабішвілі зламали: там розмістили фото Саакашвілі

Раніше Саакашвілі заявляв, що збирається повернутися до Грузії до проведення там парламентських виборів у 2020 році. Втім, не все так просто: у Грузії проти нього низка зареєстрованих кримінальних проваджень.

У чому на батьківщині звинувачують Саакашвілі?