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      Сайт президентки Грузії зламали: там помістили фото з Саакашвілі – деталі

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Ресурс зламали вранці 28 жовтня. На сайті невідомі розмістили фото попередника Саломе Зурабішвілі – Міхеїла Саакашвілі. На фото напис англійською "Я повернусь".

      Після того, як в адміністрації президента Грузії дізналися про ситуацію, відразу ж відключили сайт. Станом на 16:00 він все ще недоступний.

      МВС Грузії вже відкрило кримінальну справу через інцидент, інформує "Грузія Online".

      Читайте також: Саакашвілі хоче в 2020 році повернутися у Грузію, де перебуває під слідством

      Слідчі заходи проводимо в інтенсивному режимі. Порушено кримінальну справу за самовільне проникнення в комп’ютерну систему і посягання на комп’ютерні дані. Крім сайту президента хакери атакували також сайти десятків установ, серед них – інформаційні агентства, органи місцевого самоврядування, суди,
      – кажуть у МВС країни.

      До слова, на фото, розміщеному на сайті президента Грузії колишній очільник країни Міхеїл Саакашвілі тримає в руках грузинський прапор. На нього красується напис "I’ll be back".

      Саакашвілі Грузія
      Сайт грузинської президентки Зурабішвілі зламали: там розмістили фото Саакашвілі

      Раніше Саакашвілі заявляв, що збирається повернутися до Грузії до проведення там парламентських виборів у 2020 році. Втім, не все так просто: у Грузії проти нього низка зареєстрованих кримінальних проваджень.

      У чому на батьківщині звинувачують Саакашвілі?

      • У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
      • Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.
      • Загалом проти Міхеїла Саакашвілі у Грузії було відкрито кримінальні провадження за чотирма різними епізодами.
      • Політику загрожувало до 11 років позбавлення волі.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Грузії Міхеїл Саакашвілі
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