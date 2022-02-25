Такую работу предлагает сайт Freelancer. Письма с "предложением" могут приходить на электронные почты, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Чтобы усилить полицию, ветераны МВД вернулись в ряды правоохранителей

В письме говорится о том, что их клиент ищет кого-то, кто бы мог сделать фото аэропорта "Жуляны" с безопасного расстояния. Качество фото для заказчиков неважное – говорят, что можно и фото с мобильного телефона.

Такое письмо может прийти тем, кто ищет работу на этом сайте / Скриншот

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.