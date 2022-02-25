Таку роботу пропонує сайт Freelancer. Листи з "пропозицією" можуть приходити на електронні пошти, повідомляє 24 канал.

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У листі йдеться про те, що їхній клієнт шукає когось, хто би міг зробити фото аеропорту "Жуляни" з безпечної відстані. Якість фото для замовників неважлива – кажуть, що можна і фото з мобільного телефону.



Такий лист може прийти тим, хто шукає роботу на цьому сайті / Скриншот

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