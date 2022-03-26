Сакральная цель россиян – удержание Каховского водохранилища, – военный эксперт

Российские оккупанты в дальнейшем пытаются нанести нашим войскам удар на разных направлениях. В Херсонской области россияне прикрыты природным барьером – рекой Днепр.

Потому пока бои будут продолжаться. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Каховское водохранилище нужно оккупантам как картинка

"Надо понимать, что для россиян важна, сакральная цель – удержание каскада Каховского водохранилища", – подчеркнул Грабский.

Оккупанты "показывают" водоем как доступ днепровской воды в Крым. Хотя все понимают, что никакая вода не может пойти в оккупированный полуостров, потому что сама инфраструктура Северокрымского канала разрушена.

Для них это очень важная картинка. Поэтому они будут пытаться сдерживать наши войска и удерживать коридор,

– пояснил военный эксперт.

ВСУ должны полностью уничтожить оккупантов на правом берегу

Очень важна сейчас, как отметил Грабский, ситуация на правобережье Днепра, где ВСУ успешно оттеснили противника от Николаева. Украинские защитники продолжают оттеснять врага и от Херсона, где ведутся бои в окрестностях.

"Наша задача – полностью уничтожить группировку противника на правом берегу. При этом нужно понимать, что борьба на левобережной Украине испытывает определенные сложности, в частности из-за специфики географии", – пояснил эксперт.

По его словам, передислоцировать наши подразделения в большом количестве на левобережье достаточно сложно.

Военный эксперт рассказал о целях оккупантов: смотрите видео