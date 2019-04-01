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      Сакварелидзе прокомментировал свое возможное назначение на должность генпрокурора

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      Первый тур президентских выборов, по данным экзит-полов, выиграл комик Владимир Зеленский. Ранее он запускал в соцсетях флешмоб среди украинцев, кого они видят на главных министерских должностях. На должность генпрокура украинцы предлагали назначить Давида Сакварелидзе.

      В прямом эфире Сакварелидзе отметил, что очень растроган тем, что украинцы видят его генпрокурором.

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      "Я горжусь тем, что я никогда не хотел занимать какую-то должность. Мне приятно, что я сохранил ту репутацию, которая меня привела в Украину 5 лет назад", – сказал экс-заместитель генерального прокурора Украины.

      Мне бы хотелось быть в любой команде, которая могла бы навести порядок в Украине. Будет проблема быстрой консолидации власти и в парламенте, и в прокуратуре, и в других силовых органах, которые должны быстро показать результат. Если учитывать сегодняшний функционал Генеральной прокуратуры, то она без ног и рук. Генпрокурору будет трудно посадить, например, олигарха, Рината Ахметова,
      – заявил Давид Сакварелидзе.

      "Людей на самом деле не интересует, есть ли у президента или генпрокурора полномочия, есть политический процесс. Политиков выбирают из-за желания быстрых результатов. Если ты их подводишь, то все провалится и Украина проигрывает", – добавил бывший прокурор Одесской области.

      "Если будет командная возможность на любой площадке, где мы можем применять наши знания, опыт, который приведет к успешным результатам, то мы готовы. Любой президент должен подать нормальный законопроект и предоставить инструменты для команды и для общества", – подытожил Сакварелидзе.

      Кто такой Давид Сакварелидзе?Он был заместителем генерального прокурора Украины (с 16 февраля 2015 до 29 марта 2016) и по совместительству прокурором Одесской области (с 16 сентября 2015 до 29 марта 2016). До этого был первым заместителем главного прокурора Грузии (2008-2012), за пять лет пройдя путь от рядового специалиста в судебном департаменте Минюста Грузии. Народный депутат парламента Грузии в 2012-2015 гг.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 ГПУ Давид Сакварелидзе
      Источник: 24 канал
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