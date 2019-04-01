Сакваралідзе прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора

Перший тур президентських виборів, за даними екзит-полів, виграв комік Володимир Зеленський. Раніше він запускав у соцмережах флешмоб серед українців, кого вони бачать на головних міністерських посадах. На посаду генпрокура українці пропонували призначити Давіда Сакварелідзе.

У прямому ефірі Сакваралідзе зазначив, що дуже розчулений тим, що українці бачать його генпрокурором.

Читайте також: Чому в Зеленського настільки високі рейтинги: відповідь експерта

"Я пишаюся тим, що я ніколи не хотів займати якусь посаду. Мені приємно, що я зберіг ту репутацію, яка мене привела в Україну 5 років тому", – сказав екс-заступник генерального прокурора України.

Мені б хотілося бути в будь-якій команді, яка могла б навести лад в Україні. Буде проблема швидкої консолідації влади і в парламенті, і в прокуратурі, і в інших силових органах, які повинні швидко показати результат. Якщо враховувати сьогоднішній функціонал Генеральної прокуратури, то вона без ніг та рук. Генпрокурору буде важко посадити, наприклад, олігарха, Ріната Ахметова,

– заявив Давід Сакварелідзе.

"Людей насправді не цікавить, чи є у президента або генпрокурора повноваження, є політичний процес. Політиків вибирають через бажання швидких результатів. Якщо ти їх підводиш, то все провалиться й Україна програє", – додав колишній прокурор Одеської області.

"Якщо буде командна можливість на будь-якому майданчику, де ми можемо застосовувати наші знання, досвід, який приведе до успішних результатів, то ми готові. Будь-який президент повинен подати нормальний законопроект і надати інструменти для команди та для суспільства", – підсумував Сакваралідзе.

Хто такий Давід Сакварелідзе? Він був заступником генерального прокурора України (з 16 лютого 2015 до 29 березня 2016) та за сумісництвом прокурором Одеської області (з 16 вересня 2015 до 29 березня 2016). До цього був першим заступником головного прокурора Грузії (2008—2012), за п'ять років пройшовши шлях від рядового фахівця в судовому департаменті Мін'юсту Грузії. Народний депутат парламенту Грузії у 2012—2015 років.