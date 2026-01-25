Саламаха управлял квадроциклом и вылетел на встречную полосу: новые детали гибели нардепа
Возле Львова в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 34-летний народный депутат Украины Орест Саламаха. Авария произошла вечером в воскресенье, 25 января.
Он был за рулем квадроцикла, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом сообщает Государственное борю расследований.
Что известно о гибели Саламахи?
По данным ГБР, ориентировочно в 18:15 квадроцикл, которым управлял Орест Саламаха, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. В результате столкновения нардеп от партии "Слуга народа" погиб.
Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.
Пока работники ГБР проводят первоочередные следственные действия, в частности, осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства. Подчеркивают, что ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств этой аварии.
Какие детали ДТП сообщали ранее?
- Сначала депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Орест Саламаха попал в ДТП в Сокольниках под Львовом, после чего умер в больнице около 20:00. Эту информацию подтвердили источники 24 Канала.
- Сначала сообщалось, что его в тяжелом состоянии везут в реанимацию. Затем смерть Саламахи после тяжелой аварии подтвердил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, выразив соболезнования.
- Он назвал это "ужасной смертью", назвав нардепа "порядочным и надежным человеком". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что врачи боролись до последнего... У нардепа осталось трое детей.
- В то же время народный депутат Ростислав Тистык, реагируя на дорожно-транспортное происшествие, также выразил соболезнования жене и детям погибшего. По его словам, он был "достойным человеком, коллегой, другом и семьянином".