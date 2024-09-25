Херсонская областная прокуратура сообщила, что обвинительный акт в отношении экс-депутата Херсонского горсовета направили в суд. По данным следователей, он приказал совершить нарушение законов и обычаев войны.

Смотрите также Подарил врагу 15 миллионов: Сальдо сообщили еще одно подозрение из-за похищения нашего зерна

За что будут судить Сальдо

В прокуратуре рассказали, что Владимир Сальдо в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсонщины. Как "руководитель" высшего ранга на оккупированной территории, он:

давил на представителей местного бизнеса,

способствовал захвату и ограблению предприятий.

Следователи рассказали, так называемый "губернатор" Сальдо осенью 2022 года распорядился создать временную администрацию на захваченном частном акционерном обществе "Херсонский комбинат хлебопродуктов". В прокуратуре рассказали, что:

предприятие занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт;

в его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования.

Реализуя интересы военно-политического руководства России по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона. Как следствие, враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории России урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 миллионов гривен),

– заявили в прокуратуре.

Там вспомнили, что Сальдо еще в ноябре 2023 года признали виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.