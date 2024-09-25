Херсонська обласна прокуратура повідомила, що обвинувальний акт щодо ексдепутата Херсонської міськради скерували до суду. За даними слідчих, він наказав вчинити порушення законів та звичаїв війни.

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За що судитимуть Сальдо

У прокуратурі розповіли, що Володимир Сальдо у 2022 році став так званим "губернатором" Херсонщини. Як "керівник" вищого рангу на окупованій території, він:

тиснув на представників місцевого бізнесу,

сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

Слідчі розповіли, так званий "губернатор" Сальдо восени 2022 року розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому приватному акціонерному товаристві "Херсонський комбінат хлібопродуктів". У прокуратурі розповіли, що:

підприємство займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт;

у його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб'єктам господарювання.

Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва Росії щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона. Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 мільйонів гривень),

– заявили в прокуратурі.

Там пригадали, що Сальдо ще у листопаді 2023 року визнали винним в державній зраді, колабораціонізмі й запереченні збройної агресії Росії проти України. Його засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.