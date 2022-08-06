Гауляйтера сальдо, находящегося в коме, могли отравить неизвестным химическим веществом, – СМИ

Накануне стало известно, что гауляйтер из Херсона владимир сальдо сейчас находится в коме. Не исключено, что ухудшение состояния его здоровья связано с отравлением неизвестным веществом.

По крайней мере, об этом сообщают ряд росСМИ, обладающих информацией о состоянии здоровья коллаборанта Владимира Сальдо. Еще одна из возможных причин перевода гайляйтера Херсона в реанимацию – энцефалопатия, передает 24 канал.

Читайте также Почему сальдо заменили эфесбешником из Калининграда: ответ экспертов по ISW

сальдо находится на ИВЛ

В настоящее время владимира сальдо перевезли в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. О его транспортировке в столицу россии сообщили накануне.

Информация о возможном отравлении неизвестным веществом взялась не с неба. Согласно данным журналистов, сальдо положили в токсикологическую реанимацию института. Именно там и проходят лечение пострадавшие от этого типа отравления.

При этом отделении медики занимаются экстренной детоксикацией организма. В то же время точно узнать, чем могли отравить сальдо вряд ли удастся. Предположения журналистов либо подтвердить либо опровергнуть могут разве что в единственной на всю Москву химико-токсической лаборатории.

Ухудшение самочувствия сальдо связывали с COVID-19

Ранее резкое ухудшение состояния владимира сальдо пытались связать с осложнением после заболевания коронавирусом. По крайней мере, на этом настаивал его псевдозаместитель кирилл стремоусов. Он отмечал, что заболевание гауляйтера Херсона – "результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического".

В то же время стремоусов всячески отрицал информацию о медикаментозной коме, в которой находится сальдо. Он подчеркивал, что соответствующего рода информация – "участие в войне на стороне врага", то есть Украины.

Заметим, что накануне мы рассказывали не только о состоянии сальдо, но и о том, что ему уже готовили замену. Так что коллаборант, выполнивший свою миссию, стал уже никому не нужным. А поскольку это произошло очень скоро, то его и выбросили, как использованную тряпку.

Достойно внимания – ВСУ мощно попали во вражеские склады в Запорожье и Херсонской области: смотрите видео