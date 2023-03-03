Жуткие данные раскрыл Уэйн Джордаш – адвокат из Великобритании. Он возглавляет группу Mobile Justice Team – юристы, которые помогают расследовать преступления российских захватчиков в Херсоне.

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Пытками управляли российские военные и представители фсб. Кроме того, причастным к управлению был коллаборант Владимир Сальдо.

Мы точно не знаем, какая у него была роль, но он участвовал в управлении этой системой,

– подчеркнул Джордаш.

Кроме того, украинцев пытали гражданские коллаборанты из Херсона и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего за время российской оккупации из Херсона исчезли около 400 человек. Среди них – погибшие в застенках. Тела оттуда выносили в черных пакетах. Установить точное количество погибших пока невозможно.

Людей избивали, пытали током, погружали голову в воду, не давая дышать, заставляли учить отвратительные пророссийские песни и стихи.

К счастью, осенью 2022 года украинские защитники осободили Херсон. В настоящее время захватчики продолжают нанести циничные удары по городу.