Моторошні дані розкрив Уейн Джордаш – адвокат з Великої Британії. Він очолює групу Mobile Justice Team – юристи, які допомагають розслідувати злочини російських загарбників у Херсоні.

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Катівнями керували російські військові та представники фсб. Окрім того, дотичним до управління був колаборант Володимир Сальдо.

Ми точно не знаємо, яка в нього була роль, але він брав участь в управлінні цією системою,

– наголосив Джордаш.

Окрім того, українців катували цивільні – колаборанти з Херсона та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Загалом за час російської окупації з Херсона зникли приблизно 400 людей. Серед них – загиблі у катівнях. Тіла людей звідти виносили у чорних пакетах. Встановити точну кількість загиблих наразі неможливо.

Людей били, катували струмом, занурювали голову у воду, не даючи дихати, змушували вчити огидні проросійські пісні та вірші.

На щастя, восени 2022 року українські захисники звільнили Херсон. Наразі загарбники продовжують завдати цинічні удари по місту.