Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він наголосив, що попри намагання окупантів проривати українську оборону, наші бійці мужньо тримаються і завдають величезних втрат російському особовому складу та техніці.
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На Луганщині та Донеччині ворог намагається атакувати Сватове, Кремінне, Мар'їнку, Авдіївку.
Ворог зменшує масштаб планів
Бахмут зараз в центрі уваги, але на всьому Донецькому напрямку йдуть важкі бої, повідомив військовий. Так під Вугледаром українські бійці знищили 155-ту бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту, підсилену танками.
Морська піхота взагалі вважається елітою російської армії, а 155-та бригада тихоокеанського флоту – це еліта еліт була, ЗСУ її гарно прорідили. Зараз її поповнюють мобілізованими, але це зовсім не те. Просто начепити на людину чорний берет – не робить її досвідченим морським піхотинцем,
– зауважив Сазонов.
За його словами, схоже на те, що ворог зосередився саме на Донецькому напрямку і вже не розраховує взяти Херсон, Запоріжжя, але хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – для них це питання принципу.
Огляд боїв на сході: дивитись відео
Бої на сході: останнє
- 26 лютого ЗСУ збили над Авдіївкою російський штурмовик Су-25.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямку ситуація є важкою, але стабільною, продовжується відбивання атак противника на Вугледар.
- На багатьох ділянках у Бахмуті активізувалася ворожа артилерія. Вона намагається якось підтримувати наступальну операцію, яка фактично провалилася.