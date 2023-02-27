Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Він повідомив, що за добу російська авіація виконує десятки бойових вильотів на східному фронті.

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На Донецькому напрямку активізувалася російська авіація, побільшало вильотів літаків та гелікоптерів, зауважив Барабаш. Це свідчить про масованість авіаційних ударів по населених пунктах Донецького напрямку та по лінії оборони.

За словами очільника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації, центр управління польотів зараз перенесений з Ростова-на-Дону в Донецьк. Наслідком цього і стала активізація російської авіації в небі.

Деталі про падіння Су-25

Барабаш спростував інформацію про взяття в полон пілота збитого Су-25. Керівництво міста не знає про його подальшу долю, адже літак упав на непідконтрольні території. Пілот, можливо, розбився чи катапультувався.

На жаль, він не поповнив наш обмінний фонд, ми знаємо, що пілоти дуже цінуються,

– додав спікер.

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