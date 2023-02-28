Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки оккупантов прорывать украинскую оборону, наши бойцы мужественно держатся и наносят огромные потери российскому личному составу и технике.
Смотрите также Россия накапливает силы на Востоке: военный сказал, когда ждать наибольшего удара
В Луганской и Донецкой областях враг пытается атаковать Сватово, Кременное, Марьинку, Авдеевку.
Враг уменьшает масштаб планов
Бахмут сейчас в центре внимания, но по всему Донецкому направлению идут тяжелые бои, сообщил военный. Так под Угледаром украинские бойцы уничтожили 155-ю бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, усиленную танками.
Морская пехота вообще считается элитой российской армии, а 155 бригада тихоокеанского флота – это элита элит была, ВСУ ее хорошо проредили. Сейчас ее пополняют мобилизованными, но это совсем не то. Просто нацепить на человека черный берет – не делает его опытным морским пехотинцем,
– заметил Сазонов.
По его словам, похоже, что враг сосредоточился именно на Донецком направлении и уже не рассчитывает взять Херсон, Запорожье, но хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – для них это вопрос принципа.
Обзор боев на востоке: смотреть видео
Бои на востоке: последнее
- 26 февраля ВСУ сбили над Авдеевкой российский штурмовик Су-25.
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.
- На Авдеевском и Шахтерском направлении ситуация тяжелая, но стабильная, продолжается отражение атак противника на Угледар.
- На многих участках в Бахмуте активизировалась вражеская артиллерия. Она пытается как-то поддерживать провалившуюся наступательную операцию.