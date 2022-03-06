Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, у стягивания ракет нет практически никакой пользы.
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Арестович: Украинская авиация работает очень хорошо
Арестович отметил, что это доказали предварительные удары комплексами "Искандер-М" и "Калибр" по военным объектам в Киеве. Речь идет об атаках по военным объектам.
Это самая большая глупость, которую они могут сделать. По войскам наших попытаются бить, но надо еще попасть. Это не так просто,
– подчеркнул он.
Также советник главы Офиса Президента высказался и о ракетном комплексе "Тор", который лишний раз показывает, что украинская авиация работает очень хорошо. "Это комплекс противовоздушной обороны, который они сейчас активно вводят сюда", – добавил Арестович.
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