Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що теперішнє відносне затишшя у Києві є достатньо оманливим.

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"Тобто вони концентруються. Ми бачимо, де вони це роблять, як концентруються. Зараз, за нашими даними, до Києва направляється "Точка-У" і комплекс "Тор", – заявив радник міністра.

Денисенко закликав українців обов'язково повідомляти правоохоронцям, якщо вони побачать пересування цієї ворожої техніки.

Звертаюся абсолютно до усіх мешканців окупованих територій: якщо ви бачите пересування цієї техніки, спробуйте передати нам дані, де вони перебувать. Це дуже важливо, тому що "Точка-У" – ракети неймовірної потужності,

– наголосив він.

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