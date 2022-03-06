Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, стягування ракет не має практично ніякої користі.
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Арестович: Українська авіація працює дуже добре
Арестович зауважив, що це довели попередні удари комплексами "Іскандер-М" та "Калібр" по військових об'єктах у Києві. Мовиться про атаки по військових об'єктах.
Це найбільша дурість, яку вони можуть створити. По військах наших спробують бити, але ж треба ще потрапити. Це не так просто,
– наголосив він.
Також радник очільника Офісу Президента висловився і про ракетний комплекс "Тор", який зайвий раз показує, що українська авіація працює дуже добре. "Це комплекс протиповітряної оборони, який вони зараз активно вводять сюди", – додав Арестович.
Зазначимо, що про стягування ракетних комплексів повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там закликали обов'язково повідомляти правоохоронцям, якщо хтось побачить пересування цієї ворожої техніки.
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