В Мариуполе создают крупнейшую Петриковскую роспись. И не просто на полотне, а на фасаде храма. Это особенное сооружение, ибо является частью независимой украинской церкви. Деньги на отделочные работы собирали сами жители города.

Начал проект росписи храма Петра Могилы Кирилл Долимбаев. Он написал пост в соцсети и предложил пригласили мастеров, сообщает 24 канал.

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За месяц жители собрали 5500 долларов. Пожертвования поступали из:

Украины;

Италии;

Новой Зеландии;

Австралии;

Великобритании;

США.

Украшением церкви выбрали Петриковскую роспись. "Надо показывать, особенно на Востоке Украины, что украинская культура очень красивая и имеет давние корни", – сказал инициатор воплощение проекта Долимбаев.

Петриковская роспись / Фото скриншот с видео

Работу выполняет художница со Львова

С давних времен сине-желтые цветы стиля "петриковка" украшали дома казаков. Однако храм таких размеров – никогда. Специально для этого в Мариуполь приехала художница из Львова. Она призналась, что петриковкой занимается с детства, но такую ​​большую работу выполняет впервые.

"Роспись храма – это особенная работа. Это очень объемная работа. Не каждому мастеру в жизни выпадает возможность сделать такую огромную, знаковую работу", – сказала художница Ольга Черемушкина.

Роспись – своеобразная благодарность мариупольцев церкви, ведь этот храм всегда присоединяется к патриотическим мероприятим в городе, а еще там каждый день, даже во время карантина, раздают благотворительные обеды.

Представьте себе, что зимой горячая пища хоть раз в день, это очень хорошо. Она поддерживает их, потому что многие люди говорят, что если бы не наша церковь – они бы просто умерли,

– отметила матушка храма Марина.

Матушка храма Марина / Фото скриншот с видео

Мариупольцы мечтают попасть в Книгу рекордов Украины

Благодаря росписи больше людей обратили внимание на нужды церкви, а строительные организации предлагают свою помощь в достройке храма. Команда проекта мечтает подать самую большую петриковскую роспись в книгу рекордов.

"Нижний храм у нас действует уже 21 год, а верхний – на стадии строительства. Верим, что в следующем году или через год уже будем служить в верхнем соборе Успения Пресвятой Богородицы", – заверил настоятель храма протоиерей Уар.

Настоятель храма / Фото скриншот с видео

В храме также хотят обустроить подсветку, чтобы роспись было видно ночью. И мечтают, что храм Петра Могилы станет изюминкой города и культурным наследием Донетчины.