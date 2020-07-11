В Маріуполі створюють найбільший петриківський розпис. І не просто на полотні, а на фасаді храму. Це особлива споруда, бо є частиною незалежної української церкви. Гроші на оздоблювальні роботи збирати самі жителі міста.

Розпочав проєкт розпису храму Петра Могили Кирило Долімбаєв. Він написав пост в соцмережі і запропонував запросили майстрів, повідомляє 24 канал.

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За місяць мешканці зібрали 5,5 тисяч доларів. Пожертвування надходили з:

України;

Італії;

Нової Зеландії;

Австралії;

Великобританії;

США.

Прикрасою церкви обрали петриківський розпис. "Треба показувати, особливо на Сході України, що українська культура дуже гарна і має давні корені", – сказав ініціатор втілення проєкту Долімбаєв.



Петриківський розпис / Фото скриншот з відео

Роботу виконує майстриня зі Львова

З давніх часів блакитно-жовті квіти стилю "петриківка" прикрашали хати козаків. Однак храм таких розмірів – ніколи. Спеціально для цього в Маріуполь приїхала майстриня зі Львова. Вона зізналась, що петриківкою займається з дитинства, але таку велику роботу виконує вперше.

"Розпис храму – це особлива робота. Це дуже об'ємна робота. Не кожному майстру в житті випадає можливість зробити таку величезну, знакову роботу", – сказала майстриня Ольга Черьомушкіна.

Розпис – своєрідна подяка маріупольців церкві, адже цей храм завжди долучається до патріотичних заходів в місті, а ще там щодня, навіть під час карантину, роздають благодійні обіди.

Уявіть собі, що взимку гаряча їжа хоч раз на день, це дуже добре. Вона підтримує їх, бо багато людей кажуть, що якби не наша церква – вони б просто померли,

– зазначила матінка храму Марина.



Матінка храму Марина / Фото скриншот з відео

Маріупольці мріють потрапити у Книгу рекордів України

Завдяки розпису більше людей звернули увагу на потреби церкви, а будівельні організації пропонують свою допомогу в добудові храму. Команда проєкту мріє подати найбільший петриківський розпис до книги рекордів.

"Нижній храм в нас діє вже 21 рік, а верхній – в стадії будівництва. Віримо, що наступного року або через рік вже будемо служити в верхньому соборі Успіння Пресвятої Богородиці", – запевнив настоятель храму протоієрей Уар.



Настоятель храму / Фото скриншот з відео

У храмі також хочуть облаштувати підсвітку, аби розпис було видно вночі. І мріють, що храм Петра Могили стане родзинкою міста та культурною спадщиною Донеччини.