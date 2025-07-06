Однако это не сравнится с Израилем. Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке, аналитик Ричард Кэмп, отметив, что этому предшествовало несколько факторов.

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Почему именно Израиль имеет самую эффективную систему ПВО в мире

По словам полковника британской армии в отставке, ослабить оборону Киева и других городов Украины может остановка поставок боеприпасов от США. Однако нельзя говорить, что города незащищены именно из-за развития украинской оборонной промышленности.

В то же время самая эффективная система ПВО сегодня есть в Израиле. Кэмп выразил надежду, что между Израилем и Украиной существует частичный обмен технологиями и информацией.

С 1991 года Израиль начал масштабно инвестировать в собственную систему защиты. В общем его атаковали 7 стран. Поэтому Израиль не имеет аналогов в мире,

– подчеркнул он.

Полковник британской армии отметил, что важную роль также играет территория – Израиль является маленькой страной, поэтому его легче защитить.

Кстати, сейчас Украина активно масштабирует производство дронов-перехватчиков дронов-перехватчиков для сбивания российских "Шахедов". Однако они имеют ряд недостатков – ограниченную скорость, радиус действия и зависимость от погодных условий. На фоне этого истребители МиГ-29 и F-16 являются критически важными для задач ПВО.