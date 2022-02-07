Между Кабулом и Хошимином более 4,5 тысячи километров. И 46 лет разницы между событиями, часто вызывающими эффект дежавю. Сбежавшие из Вьетнама люди переживают свою травму, наблюдая за падением Кабула.

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Самая масштабная эвакуация в истории

30 апреля 1975 года произошла самая масштабная эвакуация с применением вертолётов. Соединенные Штаты завершали свое присутствие в Южном Вьетнаме. Сама страна исчезала с карты мира.

Мирное соглашение, заключенное в Париже в 1973 году, должно было прекратить войну во Вьетнаме. После перемирия американцы надеялись на воплощение сценария подобного разделения, как это случилось с Кореей, где коммунистическому Северу вполне удалось противопоставить демократический Юг.

Карта распределения территорий в 1973 году / Изображение Researchgate

Для этого во Вьетнаме оставались американские инструкторы и контрактники, восстанавливавшие инфраструктуру, дипломаты и обслуживающий персонал. В общей сложности на территории, дружественного Штатам Южного Вьетнама оставалось до 10 тысяч американцев, которые должны были воплотить подобный к южнокорейскому сценарий.

Утергейтский скандал

В 1974 году Утергейтский скандал окончательно сверг с политической арены президента Никсона, считавшегося главным среди сторонников войны. События в Штатах правильно прочли вьетнамские коммунисты.

Америка была занята другим и не должна была вмешиваться в события в Юго-Восточной Азии. В марте 1975 года коммунисты атаковали южновьетнамских пограничников. Вашингтон спрятался за официальным возмущением из-за нарушения Ханоем парижских соглашений.

Остановить 150-тысячное войско коммунистов, конечно, это не могло. Как и южнокорейские войска. Потеря мощного союзника откровенно деморализовала вьетнамцев. А тут еще и Конгресс заблокировал выделение срочной помощи Югу в размере 700 миллионов долларов.

Обратите внимание! Это, прежде всего, означало проблемы с оборонным бюджетом и оставляло юг без боеприпасов, а в дальнейшей перспективе и без шансов исправить ситуацию.

Войскам Северного Вьетнама понадобилось менее двух месяцев, чтобы с боями преодолеть почти тысячу километров и выйти на пригород Сайгона.

На карте стрелками показано, как двигались войска / Изображение Researchgate

Паника местного населения

В апреле столица Южного Вьетнама уже не принимала гражданскую авиацию. Город паковал чемоданы. Знакомые среди янки были на вес золота. Люди отдавали безумные деньги, оформляя документы на усыновление к гражданам США, чтобы получить легальное право выехать с ними.

Против паники был американский посол Грэм Мартин, фактически наместник Вашингтона в Сайгоне. Он надеялся, что удастся сохранить, по крайней мере, столицу Южного Вьетнама и медлил с объявлением окончательной эвакуации.

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Грэм Мартин потерял во вьетнамской войне приемного сына. Ему тяжело верилось, что приход к власти коммунистов уже переиграть невозможно. Разведка еще в марте прогнозировала, что вьетнамцам без помощи американцев не удастся продержаться дольше полугода.

Поэтому и прозвучало предложение начинать эвакуацию. Но Грэм Мартин требовал не паниковать. В общем, планы эвакуации, утвержденные Вашингтоном, не предусматривали вывоз никого, кроме американцев.

Американский посол Грэм Мартин на встрече / Фото Fallofsaigon

Речь шла о приблизительно 6 тысячах человек. Но против этого выступили сами военные. Случалось, что американские офицеры подпольно отправляли самолеты с вьетнамскими друзьями и их семьями на Филиппины. Мартин на это закрывал глаза, понимая специфику ситуации.

Четыре варианта эвакуации

Что касается самой эвакуации, то было четыре варианта, как действовать, когда придет время.

Первый вариант – сплавлять коммерческие суда возле посольства и вывозить людей в безопасное место.

Второй вариант – привлечение к эвакуации гражданской коммерческой авиации, когда еще действовал местный аэропорт.

Третий вариант предполагал пригнать на аэродром военную авиацию.

Запасной сценарий, если не подойдет ни один из вышеупомянутых, – вертолеты.

Всего 75 вертолетов американской авианосной группы. И, собственно, этот вариант пришлось реализовывать.

Когда коммунисты подошли за 100 километров к Сайгону, иллюзий, что нужно уносить ноги – не осталось. Грэм Мартин, наконец-то, согласился дать старт большой эвакуации. За более чем 10 лет проведенных во Вьетнаме у многих американцев уже были семьи, дети, друзья, любовницы.

А еще – товарищи по оружию, с которыми воевали вместе. Все это указывало на то, что вывозить придется не только "официально объявленных" 6 тысяч своих граждан.

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По состоянию на 27 апреля войска Северного Вьетнама взяли Сайгона в кольцо. Против 100 тысяч коммунистов держали оборону 60 тысяч войск Южного Вьетнама. Хотя это войско было деморализовано и часто брошено командованием.

Рождественская песня стала сигналом бегства

Сигналом хватать тревожные чемоданы и добираться до здания американского посольства стала песня "Уайт Кристмас". Рождественская мелодия Бин Кросби резала ухо, звуча в конце апреля. Ее нон-стоп крутили в течение двух часов на американском радио.

Тяжелые военные вертолеты Чинуки садились во дворе посольства. Около 10 тысяч вьетнамцев уже толпились под стенами, пытаясь прорваться внутрь сквозь ворота, которые охраняли морпехи. Им выпала нелегкая задача решить, кого спасти, а кого оставить.

Днем и ночью вертолеты с интервалом в 10 минут приземлялись на крышу посольства и на прилегающей к нему автостоянке. Автобусы и вертолеты везли людей в офис атташе обороны вблизи аэропорта.

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Оттуда самолеты должны были забрать их в безопасные пересадочные места. Вертолеты доставляли эвакуированных на корабли американского военного флота, стоявших в 40 милях в Южнокитайском море.

Справка. Таким образом, удалось вывезти из города 5 000 человек, пока вражеский огонь не заставил американское посольство стать единственным пунктом отправления.

С заблокированными морскими путями и невозможным приземлением коммерческих и военных самолетов оставались только вертолеты. Тяжелые военные CH-54 Чинук и более легкие – "ирокезы". Культовый Huey был единственным практичным вариантом эвакуации ключевого персонала из города, подбирая группы людей с крыш домов.

Авиакомпания сыграла решающую роль

Air America – грузопассажирская авиакомпания, за которой стояла ЦРУ – сыграла решающую роль в эвакуации Сайгона. Их вертолеты снимали людей с крыш, там где не могли из-за веса сесть гигантские Чинуки.

Тем временем, к американским кораблям начали прилетать вертолеты ВВС Южного Вьетнама. Пилоты со своими семьями искали спасения. Вертолетов было настолько много, что после приземления машины просто спихивали в море, чтобы могли приземлиться следующие.

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Последние морские пехотинцы, освободившие посольство, вылетели только после рассвета 30 апреля. Сотни вьетнамцев, прорывавшихся на территорию посольства, еще сутки ждали транспорта, который не пришел.

Фотограф Хуберт ван Эс

В 1975 году голландский фотограф Хуберт ван Эс работал в Сайгоне для United Press International. Собственно, сделанное фото стало показательным – передавало весь драматизм, сопровождавший провал политики США во Вьетнаме. Запечатлеть этот кадр удалось случайно.



Фото Хуберта ван Эса в газете / Архів I.pinimg

Вместе с несколькими другими журналистами ван Эс работал в офисе на верхнем этаже гостиницы Peninsula в центре Сайгона, в 4 кварталах от места, где жил тогдашний глава отдела ЦРУ Томас Полгар и несколько высокопоставленных чинов разведки.

Отель во Вьетнаме в 1975 году / Фото Coffeeordie

Режим переименовал Сайгон в Хошимин

Через несколько часов после вылета последнего вертолета из посольства северовьетнамские танки пробили ворота Дворца Независимости. Новый режим переименовал Сайгон в Хошимин в честь покойного президента Северного Вьетнама.

Тысячи вьетнамцев сполна ощутили все преимущества коммунистического режима. Во время эвакуации Сайгона американцам удалось невероятными усилиями за 24 часа вывезти 7 000 человек, в том числе 5 500 вьетнамцев.

Заметьте! Некоторые пилоты отлетали тогда по 19 часов. Это была самая масштабная эвакуация вертолетами в истории.

Фотография зажила своей историей

Но вернемся к фото Хью ван Эса с вертолетом, забирающим вьетнамцев с крыши резиденции главы ЦРУ. Очень быстро этот снимок зажил своей историей.

Он стал главной иллюстрацией, открывавшей любой рассказ о падении Сайгона. Хью ван Эс не очень радовался этому. За столь популярное фото он получил штатный разовый гонорара, а все роялти забирало агентство United Press International.



Фотография стала популярной / Архів I.pinimg

Со временем авторские права этого фото несколько раз меняли владельцев и сейчас принадлежат компании Corbis, за которой стоит соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Самого ван Эса, более 10 лет ведущего фотолетопись Вьетнамской войны, продолжало носить по горячим точкам.

Он фотографировал восстание маоистов на Филиппинах. А еще и вторжение советских войск в Афганистан.