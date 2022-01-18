В кресле председателя Европарламента Метсола заменила Давида Сассоли. 65-летний политик умер ночью 11 января – из-за проблем с иммунной системой.

Ранее Умер спикер Европейского парламента Давид Сассоли

За кандидатуру Метсолы проголосовали 458 евродепутатов

За кандидатуру Метсолы проголосовали 458 депутатов. Ранее политик из Мальты занимала должность вице-спикера, она и временно руководила Европарламентом после смерти Сассоли.

В ЕП говорят, что Метсола и так должна была занять место председателя Европарламента, ведь полномочия Сассоли завершались в конце января 2022 года.

Метсолу поздравили Стефанчук и Кулеба

Роберту Метсолу поздравили с избранием глава МИД Дмитрий Кулеба и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Министр иностранных дел отметил, что надеется на сотрудничество в развитии сильной и безопасной Европы.

Искренние поздравления Роберте Метсоле с избранием на пост президента Европейского парламента. Ожидаю плодотворного сотрудничества и усиления партнерства между Верховной Радой Украины и Европейским Парламентом,

– написал и Стефанчук.

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Что известно про Роберту Метсолу: