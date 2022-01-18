У кріслі голови Європарламенту Мецола замінила Давида Сассолі. 65-річний політик помер вночі 11 січня – через проблеми з імунною системою.
Раніше Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі
За кандидатуру Мецоли проголосували 458 євродепутатів
За кандидатуру Мецоли проголосували 458 депутатів. Раніше політикиня з Мальти обіймала посаду віцеспікерки, вона і тимчасово керувала Європарламентом після смерті Сассолі.
У ЄП кажуть, що Мецола і так мала посісти місце голови Європарламенту, адже повноваження Сассолі завершувались наприкінці січня 2022 року.
Мецолу привітали Стефанчук та Кулеба
Роберту Мецолу привітали з обранням голова МЗС Дмитро Кулеба та спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Міністр закордонних справ зазначив, що сподівається на співпрацю у розвитку сильної та безпечної Європи.
Щирі вітання Роберті Мецолі з обранням на посаду президента Європейського Парламенту. Очікую на плідну співпрацю і посилення партнерства між Верховною Радою України та Європейським Парламентом,
– написав і Стефанчук.
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Що відомо про Роберту Мецолу:
- Народилась у 1979 році на Мальті.
- За освітою – юристка, спеціаліст у європейському праві.
- Депутатка Європарламенту від Мальти з 2013 року.
- Перший віцепрезидент ЄП з 2020 року.
- Заміжня за депутатом Європарламенту Юкко Мецолою. У них – четверо синів.