У Європарламенті вважають, що у Єврокомісії не виконують регламент щодо механізму обумовленості.

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Регламент погодили ще у грудні 2020 року

Регламент був погоджений у грудні 2020 року і дозволяв Євросоюзу призупинити виплати з бюджету ЄС тим державам, в яких під загрозою перебуває верховенство права.

Президент Європарламенту Давід Сассолі заявив, що у Єврокомісії цей регламент не виконують, отож юридична служба ЄП оформила позов. За такий крок проголосували і лідери політичних груп.

Європейський Союз – це спільнота, побудована на принципах демократії та верховенства права. Якщо вони перебувають під загрозою в державі-члені, ЄС повинен діяти для їх захисту. Тому я попросив наші юридичні служби підготувати позов проти Комісії, щоб забезпечити належне виконання правил ЄС,

– додав Сассолі.

Європарламент ще влітку звертався до Єврокомісії

Ще у липні Європарламент закликав Єврокомісію активувати цей механізм. Також європарламентарі ухвалили резолюцію, яка закликає ЄК негайно розслідування порушення верховенства права.

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Зверніть увагу! Раніше проти застосування такого механізму виступали Польща та Угорщина. У Варшаві та Будапешті побоювались, що ці обмеження застосують проти них. У Євросуд уже надійшли позов ще й від цих країн.