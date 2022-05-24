Самая страшная война, за которую мало платят: кадровые российские военные в шоке от низких зарплат

Российские оккупанты массово жалуются на то, что уровень зарплат в армии совершенно несопоставим рискам на войне. Больше всего недовольства выражают опытные захватчики, которые были в Сирии и Чечне.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, все оккупанты в один голос рассказывают о том, что война против Украины самая страшная в их жизни. Ни чеченские кампании, ни боевые действия в Сирии и Афганистане не сравниваются с полномасштабным вторжением по последствиям для войск нападения.

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Кроме плотной работы украинской артиллерии россиян также полностью демотивирует отношение офицеров к личному составу. Высшее командование забрасывает солдат в бой без прикрытия и размышлений об отсутствии боеспособности подразделения.

Наступление выдохлось

Российские захватчики, участвующие в попытках Путина захватить Донецкую и Луганскую области, видят, что сил для эффективного наступления на большинстве участков у них нет.

Несмотря на это, генералитет продолжает давать лживые обещания о том, что "ротация вот-вот будет", а также рассказывает о скором окончании войны.

Кроме того, военных невероятно раздражают доклады Кремля об их успехах, которых нет даже близко.

Также военные жалуются на то, что офицеры и высшего среднего звена вообще не считаются с потерями. Разбитым батальонно-тактическим группам с численностью 50 – 150 человек отдают приказы идти в бой и штурмовать позиции ВСУ, где только что пали сотни их товарищей по оружию.

На некоторых участках россиянам приходится бежать по полю и посадкам буквально по трупам своих же войск. При этом кое-где остатки лежат на солнце неделями.

Постоянное нервное напряжение, участие в фактически не заканчивающихся боях, а также запах и вид погибших сводят с ума даже очень опытных военных.

Зарплаты уменьшились вдвое

Задумываются о смысле этой войны оккупанты не только потому, что они могут не вернуться домой – с этой мыслью они смирились. Большинство захватчиков являются контрактниками и пошли в армию исключительно из-за возможности заработать немалые средства. Однако с нападением на Украину рубль подвергся девальвации, а все цены в России выросли по меньшей мере вдвое. Поэтому солдаты обеднели даже несмотря на то, что им платят так называемые "боевые".

В среднем, по словам контрактников, российский военный получает около 117 тысяч рублей, но эта сумма просто невероятно мала за участие в такой войне. Отсутствие какой-либо мотивации, умноженной на очень плохую логистику и крайне низкая оплата таких рисков привели к тому, что россияне даже не осуждают дезертиров. Кроме того, некоторые даже говорят, что нормально относятся к совершившим самострел.

Из-за всех этих факторов с каждым днем у захватнического войска увеличивается количество подразделений, которые отказываются воевать, несмотря на угрозы расстрелов и уголовных преследований.

Срочники, которые видят, как панически боятся идти в бой опытные ветераны, вообще молятся только об одном – возвращении домой. Им за участие в войне вообще фактически ничего не платят, при этом именно молодых срочников гоняют на позициях больше других. Из-за дедовщины им приходится работать больше, чем другим, меньше есть и исполнять хотелки старших.