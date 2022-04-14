"Нептун" раз поразил вражеский военный корабль, напомнили в конструкторском бюро "Луч".

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Две ракеты Р-360 всей мощью ударили по "Москве", так что официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю своего корабля.

Добавили, что выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ "Нептун" – результат кропотливого труда рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков.

Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда и признание нашего труда. Выражаем благодарность Вооруженным Силам Украины,

– отметили в бюро.

Как уничтожили "Москву"

Вечером 13 апреля на российском крейсере вспыхнул пожар. Причины инцидента не объявлялись. Однако уже на следующий день в ВСУ официально заявили, что в "Москву" попала украинская ракета "Нептун".

К слову, по приблизительным подсчетам, крейсер стоил 750 миллионов долларов. Это самая дорогая российская техника, уничтоженная нашими бойцами.

Важно – у России больше нет крейсеров на Черноморском флоте, – капитан Рыженко: