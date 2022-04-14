"Нептун" вкотре вразив ворожий військовий корабель, нагадали у конструкторському бюро "Луч".

До речі Крейсер "Москва" догорає у Чорному морі, ​– голова Одеської ОВА

Дві ракети Р-360 нищівно влучили по "Москві", тож офіційні російські інформаційні джерела були вимушені визнати втрату свого корабля.

Додали, що виконання серійного замовлення на комплекс 360МЦ "Нептун" –результат кропіткої праці робітників ДП "ДержККБ "Луч" та підприємств-субпідрядників.

Влучний залп по флагману ворожого флоту – найвища нагорода та визнання нашої праці. Висловлюємо вдячність Збройним Силам України,

– наголосили в бюро.

Як знищили "Москву"

Ввечері 13 квітня на російському крейсері спалахнула пожежа. Причин інциденту не оголошували. Однак вже наступного дня в ЗСУ офіційно заявили, що у "Москву" поцілила українська ракета "Нептун".

До слова, за приблизними підрахунками, крейсер коштував 750 мільйонів доларів. Це найдорожча російська техніка, яку знищили наші бійці.

Важливо – Росія більше немає крейсерів на Чорноморському флоті, – капітан Риженко: