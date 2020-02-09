Самая пожилая художница Черкасс: 92-летняя любительница рисует волшебные картины – фото, видео

Анна Шевченко из Черкасс начала рисовать в 78 лет. Сейчас ей 92 и останавливаться художница не собирается. Больше всего она любит создавать пейзажи, все рисует по памяти и обязательно в ярких тонах.

В квартире женщины все стены завешаны картинами. Первые серьезные работы Анна Шевченко создала в 78 лет, когда умер ее муж. Искусством женщина утоляла тоску.

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У женщины есть уже более 100 картин. Свои работы она дарит родным и друзьям. Особенно Анну Шевченко поддерживает дочь, тоже художница.

Начинать – не имеет значения, может тебе два дня до смерти осталось – это не важно. Главное – ты за это время что-нибудь сделаешь для души,

– отметила дочь Светлана Устименко.

В художественном музее говорят, что Анна Шевченко – старейшая художница города. В Черкассах уже было 8 выставок мастера.

Квартира Анны Шевченко увешана картинами:

Директор черкасского музея Ольга Гладун отметила, что художники живут долго, ведь искусство вдохновляет, дает силы для творчества, для жизненной позиции.



Анна Шевченко – самая пожилая художница Черкасс

В планах Анны Шевченко продолжать рисовать, чтобы больше ее полотен увидели свет. А больше всего она мечтает, чтобы ее работы вдохновляли внуков и правнуков.