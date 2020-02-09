Найстарша художниця Черкас: 92-річна аматорка малює чарівні картини – фото, відео

Ганна Шевченко з Черкас почала малювати у 78 років. Зараз їй 92 і зупинятись художниця не збирається. Найбільше вона полюбляє створювати пейзажі, усе малює з пам'яті та обов'язково у яскравих тонах.

У квартирі жінки всі стіни завішані картинами. Перші серйозні роботи Ганна Шевченко створила у 78 років, коли помер її чоловік. Мистецтвом жінка втамовувала тугу.

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Жінка має вже понад 100 картин. Свої роботи вона дарує рідним та друзям. Особливо Ганну Шевченко підтримує донька, теж художниця.

Починати – не має значення, може тобі два дні до смерті залишилося – це не важливо. Головне – ти за цей час що-небудь зробиш для душі,

– наголосила донька Світлана Устименко.

У художньому музеї кажуть, що Ганна Шевченко – найстарша художниця міста. У Черкасах уже було 8 виставок майстрині.

Квартира Ганни Шевченко увішана картинами:

Директорка черкаського музею Ольга Гладун зазначила, що художники живуть довго, адже мистецтво надихає, дає сили для творчості, для життєвої позиції.



Ганна Шевченко – найстарша художниця Черкас

У планах Ганни Шевченко продовжувати малювати, щоб більше її полотен побачили світ. А найбільше вона мріє, щоб її роботи надихали онуків та правнуків.