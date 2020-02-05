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      Чоловік, від якого відмовились рідні, пише картини у лікарняній палаті: зворушливе відео

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      На Херсонщині напівпаралізований чоловік в лікарняній палаті пише картини. Так рятується від депресії. Через хворобу він залишився один, бо покинули його навіть найрідніші люди.

      59-річний Ігор Євтухов інвалід першої групи. Декілька років тому чоловік переніс інсульт. Через паралізований один бік пацієнт не може ходити, лише сидіти.

      До слова: В Італії випадково знайшли вкрадену картину, вартістю 60 мільйонів євро

      Вже третій місяць чоловік перебуває в сільській лікарні, адже рідні відмовились за ним доглядати. Тож, односельці домоглись, щоб тимчасово його поселили сюди.

      "Ситуація у нього була критична, відмовилася практично від нього більшість. І прийшли люди з питанням, що можна зробити? Ми йому провели три лікування. А потім він залишився", – пояснив завідувач терапевтичного відділення лікарні Павло Хомячук. 


      59-річний художник Ігор Євтухов

      Але серйозна недуга та випробування чоловіка не зламали, а навпаки – навіть на лікарняному ліжку художник займається улюбленою справою. Малює ще з п'яти років, хоча на художника ніколи не вчився. Що цікаво, до хвороби розписав місцевий храм. Картини Ігоря Євтухова є і за кордоном, і в хатах односельців.

      художник
      Картина, яку намалював Ігор Євтухов у лікарняній палаті


      В чоловіка паралізована ліва частина тіла

      До лікарні фарби та пензлі чоловікові приносять односельці. Покинутий художник про рідних , які від нього відреклися, говорить тільки хороше. Лише тільки очі видають біль.

      Свого пацієнта дуже любить персонал сільської лікарні, однак, не приховують – утримувати постійно тут його не мають права. Пану Ігорю не завадила б санаторна реабілітація, а ще – любов і увага близьких.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Новини Херсона Новини культури
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