В Самарской области русскую свастику партизаны зарисовали желто-голубым флагом.
27 марта 2022 , 22:43Читати новину українською
Источник:NEXTA
Российский психоз на собственной свастике уже не знает предела. На табличке с названием Поволжского района кириллическую литтеру "в" заменили на латинскую. Однако ее быстренько "убрали".
Неизвестные решили зарисовать символику рашистов. Теперь вместо нее – флаг Украины.
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Неизвестно, кто сделал эту красоту на табличке, но она теперь выглядит гораздо лучше. Можете сами убедиться.
"Было" и "стало" / Фото NEXTA
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