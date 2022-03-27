В Самарской области русскую свастику партизаны зарисовали желто-голубым флагом.

Российский психоз на собственной свастике уже не знает предела. На табличке с названием Поволжского района кириллическую литтеру "в" заменили на латинскую. Однако ее быстренько "убрали".

Неизвестные решили зарисовать символику рашистов. Теперь вместо нее – флаг Украины.

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Неизвестно, кто сделал эту красоту на табличке, но она теперь выглядит гораздо лучше. Можете сами убедиться.



"Было" и "стало" / Фото NEXTA

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