Один новый склад открылся в Самборе на Львовщине по адресу ул. Вокзальная 1/16. Поэтому, туда можно также доставлять гуманитарную помощь. Уже оттуда грузы будут распределяться по вагонам и отправляться в те города, которые из-за военной агрессии России против Украины больше всего нуждаются в помощи.

Актуально Со Львовского вокзала в пункты пропуска на границе можно добраться бесплатными автобусами

Также в Укрзализныце напомнили, что сейчас наиболее приоритетными типами грузов являются:

медикаменты;

средства гигиены;

продукты питания длительного хранения;

одежда;

бутилированная вода;

детские продукты (еда, подгузники и т. д.);

спальные мешки и коврики.

Больше деталей о гуманитарных грузах можно узнать по ссылке.

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