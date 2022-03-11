Один новий склад відкрився у Самборі на Львівщині за адресою вул. Вокзальна 1/16. Тож туди також можна доставляти гуманітарну допомогу. Вже звідти вантажі будуть розподілятись по вагонах та відправлятись до тих міст, які через військову агресію Росії проти України найбільше потребують допомоги.
Актуально З Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безплатними автобусами
Також в Укрзалізниці нагадали, що зараз найбільш пріоритетними типами вантажів є:
- медикаменти;
- засоби гігієни;
- продукти харчування довготривалого зберігання;
- одяг;
- бутильована вода;
- дитячі продукти (їжа, підгузки тощо);
- спальні мішки та каримати.
Більше деталей про гуманітарні вантажі можна отримати за посиланням.
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