Один новий склад відкрився у Самборі на Львівщині за адресою вул. Вокзальна 1/16. Тож туди також можна доставляти гуманітарну допомогу. Вже звідти вантажі будуть розподілятись по вагонах та відправлятись до тих міст, які через військову агресію Росії проти України найбільше потребують допомоги.

Актуально З Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безплатними автобусами

Також в Укрзалізниці нагадали, що зараз найбільш пріоритетними типами вантажів є:

медикаменти;

засоби гігієни;

продукти харчування довготривалого зберігання;

одяг;

бутильована вода;

дитячі продукти (їжа, підгузки тощо);

спальні мішки та каримати.

Більше деталей про гуманітарні вантажі можна отримати за посиланням.

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