Сами музейщики выступают против открытия выставочных залов на время карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин могут ослабить и открыть парки и музеи. Однако, сами работники учреждений культуры выступают против открытия музеев до завершения всех ограничений.
Среди проблем, которые встанут перед работниками музеев – расходы на дорогу, которые будут превышать одну зарплату работников музея. Соответствующее заявление обнародовал в своем фейсбуке директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
Что предшествовало Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи
А во-вторых, смотрители выставочных залов чаще всего – люди пожилого возраста, которые находятся в группе наибольшего риска заболеть коронавирусом. В конце концов, проводить мероприятия, которые являются источником прибыли для музея – лекции, массовые экскурсии, детские программы, в условиях карантина будет невозможно.
Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно,
– написал Ройтбурд.
Сообщение прокомментировал и сам министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что предложения, изложенные в посте, обязательно учтут.
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