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      Сами музейщики выступают против открытия выставочных залов на время карантина

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      Музейники виступили проти відкриття закладів культури / unsplash.com

      Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин могут ослабить и открыть парки и музеи. Однако, сами работники учреждений культуры выступают против открытия музеев до завершения всех ограничений.

      Среди проблем, которые встанут перед работниками музеев – расходы на дорогу, которые будут превышать одну зарплату работников музея. Соответствующее заявление обнародовал в своем фейсбуке директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

      Что предшествовало Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

      А во-вторых, смотрители выставочных залов чаще всего – люди пожилого возраста, которые находятся в группе наибольшего риска заболеть коронавирусом. В конце концов, проводить мероприятия, которые являются источником прибыли для музея – лекции, массовые экскурсии, детские программы, в условиях карантина будет невозможно.

      Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно,
      – написал Ройтбурд.

      Сообщение прокомментировал и сам министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что предложения, изложенные в посте, обязательно учтут.

      Такое же мнение поддержала гендиректор Музея Ханенко Екатерина Чуева. В своем фейсбуке она добавила, что в основном пожилые работники музеев не имеют личных авто, чтобы ездить на работу в условиях ограниченного курсирования общественного транспорта.

      Какие послабления каранатина предлагает Минздрав / Инфографика 24 канала
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости культуры Министерство культуры, молодежи и спорта Музеи
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