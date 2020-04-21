Сами музейщики выступают против открытия выставочных залов на время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин могут ослабить и открыть парки и музеи. Однако, сами работники учреждений культуры выступают против открытия музеев до завершения всех ограничений.

Среди проблем, которые встанут перед работниками музеев – расходы на дорогу, которые будут превышать одну зарплату работников музея. Соответствующее заявление обнародовал в своем фейсбуке директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Что предшествовало Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

А во-вторых, смотрители выставочных залов чаще всего – люди пожилого возраста, которые находятся в группе наибольшего риска заболеть коронавирусом. В конце концов, проводить мероприятия, которые являются источником прибыли для музея – лекции, массовые экскурсии, детские программы, в условиях карантина будет невозможно.

Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно,

– написал Ройтбурд.

Сообщение прокомментировал и сам министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что предложения, изложенные в посте, обязательно учтут.

Такое же мнение поддержала гендиректор Музея Ханенко Екатерина Чуева. В своем фейсбуке она добавила, что в основном пожилые работники музеев не имеют личных авто, чтобы ездить на работу в условиях ограниченного курсирования общественного транспорта.