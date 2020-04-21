Самі музейники виступають проти відкриття виставкових залів на час карантину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин можуть послабити і відкрити парки і музеї. Однак, самі працівники закладів культури виступають проти відкриття музеїв до завершення усіх обмежень.
Серед проблем, які постануть перед працівниками музеїв – витрати на дорогу, які перевищуватимуть саму зарплату працівників музею. Відповідну заяву оприлюднив у своєму фейсбуці директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Що передувало МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї
А по-друге, доглядачі виставкових залів найчастіше – люди похилого віку, які перебувають у групі найбільшого ризику захворіти на коронавірус. Зрештою, проводити заходи, які є джерелом прибутку для музею – лекції, масові екскурсії, дитячі програми, в умовах карантину буде неможливо.
Музейне співтовариство просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. В будь-якому випадку, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно,
– написав Ройтбурд.
Допис прокоментував і сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що пропозиції, викладені у пості, обов'язково врахують.
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