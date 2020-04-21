15:01
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Самі музейники виступають проти відкриття виставкових залів на час карантину

      - Читать новость на русском
      Музейники виступили проти відкриття закладів культури / unsplash.com

      Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин можуть послабити і відкрити парки і музеї. Однак, самі працівники закладів культури виступають проти відкриття музеїв до завершення усіх обмежень.

      Серед проблем, які постануть перед працівниками музеїв – витрати на дорогу, які перевищуватимуть саму зарплату працівників музею. Відповідну заяву оприлюднив у своєму фейсбуці директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

      Що передувало МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

      А по-друге, доглядачі виставкових залів найчастіше – люди похилого віку, які перебувають у групі найбільшого ризику захворіти на коронавірус. Зрештою, проводити заходи, які є джерелом прибутку для музею – лекції, масові екскурсії, дитячі програми, в умовах карантину буде неможливо.

      Музейне співтовариство просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. В будь-якому випадку, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно,
      – написав Ройтбурд.

      Допис прокоментував і сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що пропозиції, викладені у пості, обов'язково врахують.

      Таку ж думку підтримала гендиректорка Музею Ханенків Катерина Чуєва. У своєму фейсбуці вона додала що здебільшого літні працівники музеїв не мають особистих авто, аби їздити на роботу в умовах обмеженого курсування громадського транспорту.

      Які послаблення каранатину пропонує МОЗ / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Новини культури Міністерство культури, молоді та спорту Музеї
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Рік президентства Зеленського: про що мовчить його команда
      Олена Трибушна
      сьогодні , 14:00 Чому небезпечно друкувати гривню і до чого тут Коломойський
      Сергій Фурса