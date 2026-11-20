Вопрос о войне в Украине не остался в стороне от трехсторонних переговоров на саммите АТЭС. Однако следует понимать, что никто там не будет отстаивать позицию Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины Владимир Головко. По его словам, никто не собирался оказывать давление на Путина, чтобы он прекратил войну в Украине. А уже после завершения саммита СМИ сообщали, что Трамп выразил сомнения в целесообразности дальнейшей военной помощи Украине со стороны Европы.

Что каждая из сторон получила от этого саммита?

Как подчеркнул Головко, наибольший пиар от саммита получила именно Россия. Диктатор Путин хотел продемонстрировать, что он не находится в международной изоляции.

Вот это и был "дух Анкориджа". Теперь их пропаганда каждый день будет напоминать об этом саммите и рассказывать, какое это историческое событие и так далее,

– отметил Головко.

Каковы результаты саммита АТЭС, на котором встретились Трамп, Си и Путин: смотрите видео 24 Канала

Дональд Трамп продемонстрировал, что он остается "в игре" после поражения на промежуточных выборах в Конгресс. Ему было важно показать, что он по-прежнему обладает значительной властью.

При этом Китай чувствует себя наиболее уверенно. Они незаметно становятся, если не первой, то уже не второй страной в мире,

– подчеркнул Головко.

Добавим, что президент США Дональд Трамп во время саммита АТЭС заявил, что российский диктатор Путин был разозлен на Владимира Зеленского. Так он отреагировал на удары по Крымскому мосту.