Зеленский предложил провести в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН
Источник:Прессконференция Совбеза ООН
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве саммит будущего под эгидой ООН,
В Украине решается, будет ли будущее вообще
Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, подчеркнув, что было бы символично провести этот саммит в Украине, "где сейчас решается, будет ли будущее вообще".
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Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции. Это то, что демонстрирует россия,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент убежден в том, что таким образом мир сможет построить общее будущее.
Что касается того, что сейчас в Украине решается, будет ли будущее вообще. Президент подчеркнул, что этот вопрос, в частности, решается и на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму".
"Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.
Мир на грани радиационной катастрофы
В своем выступлении президент также напомнил, что "россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. Запорожская АЭС превращена в зону боевых действий. Это факт". Поэтому россия должна полностью вывести свои войска с территории ЗАЭС.
Зеленский также отметил, что блокада морских портов Украины дестабилизировала продовольственные рынки, что усугубилось наиболее широкомасштабной засухой в Европе.
Нам приходится бороться, чтобы спасти десятки миллионов от голода, вызванного агрессией одной страны,
– добавил Зеленский.
Кроме того, отметил президент, россия хочет лишить доступа миллионов людей к энергии.
"И это делает член Совета Безопасности ООН, еще пользующийся своим правом вето", — отметил он.
Если Россию не остановить победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны – Европу, Азию, Латинскую Америку,
– подчеркнул президент.
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