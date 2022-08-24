Зеленский предложил провести в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве саммит будущего под эгидой ООН,

В Украине решается, будет ли будущее вообще

Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, подчеркнув, что было бы символично провести этот саммит в Украине, "где сейчас решается, будет ли будущее вообще".

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Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции. Это то, что демонстрирует россия,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент убежден в том, что таким образом мир сможет построить общее будущее.

Что касается того, что сейчас в Украине решается, будет ли будущее вообще. Президент подчеркнул, что этот вопрос, в частности, решается и на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму".

"Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.

Мир на грани радиационной катастрофы

В своем выступлении президент также напомнил, что "россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. Запорожская АЭС превращена в зону боевых действий. Это факт". Поэтому россия должна полностью вывести свои войска с территории ЗАЭС.

Зеленский также отметил, что блокада морских портов Украины дестабилизировала продовольственные рынки, что усугубилось наиболее широкомасштабной засухой в Европе.

Нам приходится бороться, чтобы спасти десятки миллионов от голода, вызванного агрессией одной страны,

– добавил Зеленский.

Кроме того, отметил президент, россия хочет лишить доступа миллионов людей к энергии.

"И это делает член Совета Безопасности ООН, еще пользующийся своим правом вето", — отметил он.

Если Россию не остановить победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны – Европу, Азию, Латинскую Америку,

– подчеркнул президент.

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