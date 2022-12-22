Главы 27 стран Европейского Союза и президент Украины Владимир Зеленский проведут саммит 3 февраля 2023 года. Но место проведения еще не определили.

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О чем будет саммит ЕС – Украина

Официальные лица заявили, что тема саммита, вероятно, будет состоять в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину вопреки российской агрессии. Также европейские лидеры могут оценить путь Украины к членству в блоке.

Я могу подтвердить, что саммит ЕС – Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель,

– сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

При этом он сразу подчеркнул, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там пройдет саммит.

Зеленский впервые выехал за пределы страны с 24 февраля