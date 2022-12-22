Главы 27 стран Европейского Союза и президент Украины Владимир Зеленский проведут саммит 3 февраля 2023 года. Но место проведения еще не определили.
К теме "Байден и Кулеба – российские агенты": Соловьев истерит из-за визита Зеленского в США
О чем будет саммит ЕС – Украина
Официальные лица заявили, что тема саммита, вероятно, будет состоять в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину вопреки российской агрессии. Также европейские лидеры могут оценить путь Украины к членству в блоке.
Я могу подтвердить, что саммит ЕС – Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель,
– сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
При этом он сразу подчеркнул, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там пройдет саммит.
Зеленский впервые выехал за пределы страны с 24 февраля
- После визита в Бахмут Владимир Зеленеский отправился в США. Там он встретился с Байденом и выступил перед представителями Палаты Конгресса США. Перед заседанием Конгресса он встретился со спикером Палаты Нэнси Пелоси.
- Во время выступления перед членами Конгресса Зеленский рассказал о своем визите в Бахмут и подарил конгрессменам флаг, который ему передали защитники города
- Как раз перед встречей Зеленского с Байденом в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине.
- У россиян очень подгорает из-за этого исторического события. В частности, российские пропагандисты говорят, что пока Зеленский заграницей – "надо брать Киев".