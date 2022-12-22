Глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого 2023 року. Але місце проведення ще не визначили.
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Про що буде саміт ЄС–Україна
Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну всупереч російській агресії. Також європейські лідери можуть оцінити шлях України до членства у блоці.
Я можу підтвердити, що саміт ЄС–Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель,
– сказав прессекретар голови Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.
При цьому він одразу підкреслив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.
Зеленський вперше виїхав за межі країни від 24 лютого
- Після візиту у Бахмут Володимир Зеленеський вирушив до США. Там він зустрівся із Байденом та виступив перед представниками Палати Конгресу США. Перед засіданням Конгресу він зустрівся зі спікеркою Палати Ненсі Пелосі.
- Під час виступу перед членами Конгресу Зеленський розповів про свій візит до Бахмута і подарував конгресменам прапор, який йому передали захисники міста.
- Якраз перед зустріччю Зеленського з Байденом, у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні.
- У росіян дуже підгорає з цієї історичної події. Зокрема російські пропагандисти кажуть, що поки Зеленський закордоном – "треба брати Київ".