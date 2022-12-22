Схоже, Владіміра настільки дратують успіхи України, що він геть перестав контролювати потік абсурду, що лунає з його уст. Зокрема, у кожній дрібниці він почав бачити "таємні натяки".

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Пропагандист Соловйов побачив в одязі дипломатів "елементи русского міра"

Російська пропаганда стала геть неконтрольованою. Під час одного зі своїх стрімів, кремлівський пропагандист Соловйов в пориві агресії почав розповідати нісенітниці про надумані "таємні знаки", які він бачить в елементах одягу дипломатів.

Наприклад, він заявив, що на кросівках міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби нібито зображена "Z"-символіка. Зауважимо, що на зустріч Кулеба одягнув кросівки бренду New Balance, на яких є фірмова емблема компанії "N".

Добірка абсурду від Соловйова: дивіться відео

Не оминув пропагандист і президента США Джо Байдена. Соловйов намагався переконати своїх глядачів, що краватка Байдена – георгіївська стрічка.

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Кремлівського пропагандиста неабияк обурили слова президента України про те, що Росія провалила всі поставлені цілі в Україні. Він почав хаотично виправдовуватися перед глядачами, мовляв, це все брехня і Росія не зазнає фіаско.

Ми, виявляється, битву за Київ програли. Угу. Це, коли в Стамбулі "жест доброї волі" і ми відвели свої війська від Києва та Чернігова. Це, виявляється була битва, яку ми програли. З Херсона ми пішли. Щоправда, цікава битва, у якій ми нічого не втратили,

– спробував зв'язати до купи слова пропагандист.

Джо Байден сказав, що США підтримуватиме Україну, доки вона є. На це Соловйов цинічно відповів, що "тоді України не буде".

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