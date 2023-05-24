Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он объяснил, что их намерение – это делать все, чтобы Россия поняла, что продолжение войны и механизмы, которые она нашла для обхода определенных санкций, будут становиться меньше.

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Кроме того, страны "Большой семерки" будут принимать все меры, чтобы ограничить возможности агрессорки получать доходы для продолжения политики ведения войны.

Решение перед саммитом G7

По словам политолога, перед G7 также были разные политические высказывания и решения отдельных стран – Канады, США, Великобритании, которые касались уже непосредственно санкций. Именно они предшествовали коммюнике и демонстрировали, в каких сферах будут действовать конкретные механизмы, а также на какие компании будут распространяться. Там действительно есть те, кто совершал параллельный импорт или попытку обхода санкций.

Мы можем говорить, что расширение санкций касается тех сфер, которые для России приоритетны и касаются добывающей промышленности. Однако еще и научно-исследовательского сотрудничества на уровне соответствующих институтов, работающих в вопросах развития и в вопросах добычи углеводородов,

– отметил Вигиринский.

"Поэтому санкции, которые вводились перед саммитом G7, они фактически были демонстрацией того тезиса, что был отражен в самом коммюнике. В нем традиционно никогда нет жестких высказываний с конкретным планом действий, чтобы противники или оппоненты к ним готовились", – пояснил политолог.

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Он отметил, что там всегда универсальные конструкции. Даже в вопросах, касающихся Китая или взаимодействии с ним. Никто не пишет о торговой войне между странами G7, США и Китая, а указывают, что "экономическая модель Китая искажает рыночные механизмы и хотя мы привержены правилам и механизмам Мировой торговой организации, но ради защиты национальных интересов будем принимать соответствующие симметричные меры". А дальше Китаю нужно думать, какие это меры и чего ждать.

"Поэтому пока ничего катастрофического для России на саммите непосредственно в документах отражено не было", – подытожил Вигирнисский.

Что известно о саммите G7