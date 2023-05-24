Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він пояснив, що їх намір – це робити все, аби Росія зрозуміла, що продовження війни й механізми, які вона знайшла для обходу певних санкцій – будуть ставати меншими.

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Крім того, країни "Великої сімки" будуть вживати всіх заходів, аби обмежити можливості агресорки здобувати доходи для продовження політики ведення війни.

Рішення перед самітом G7

За словами політолога, перед G7 також були різні політичні висловлювання й рішення окремих країн – Канади, США, Великої Британії, які стосувалися вже безпосередньо санкцій. Саме вони передували комюніке й демонстрували, в яких сферах будуть діяти конкретні механізми, а також на які компанії поширюватимуться. Там справді є ті, хто здійснював паралельний імпорт чи спробу обходу санкцій.

Ми можемо говорити, що розширення санкцій стосується тих сфер, які для Росії є пріоритетними й стосуються видобувної промисловості. Проте ще й науково-дослідної співпраці на рівні відповідних інститутів, які працюють в питаннях розвитку й в питаннях видобутку вуглеводнів,

– зазначив Вігірінський.

"Тому санкції, які запроваджувалися перед самітом G7, вони фактично були демонстрацією тої тези, яка була відображена в самому комюніке. У ньому традиційно ніколи немає жорстких висловлювань з конкретним планом дій, аби противники чи опоненти до них готувалися", – пояснив політолог.

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Він зазначив, що там завжди універсальні конструкції. Навіть в питаннях, які стосуються Китаю чи взаємодії з ним. Ніхто не пише про торговельну війну між країнами G7, США та Китаю, а вказують, що "економічна модель Китаю викривляє ринкові механізми й хоч ми віддані правилам й механізмам Світової організації торгівлі, але заради захисту національних інтересів будемо вживати відповідних симетричних заходів". А далі Китаю потрібно думати, які це заходи й чого очікувати.

"Тому поки що нічого катастрофічного для Росії на саміті безпосередньо в документах відображено не було", – підсумував Вігірніський.

Що відомо про саміт G7