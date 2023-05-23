Відповідну заяву він зробив під час виступу перед парламентом. Свою промову він виголосив після саміту G7, який проходив напередодні у Хіросімі.

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Британія продовжить допомагати Україні

Міністр Великої Британії підкреслив, що війна проти нашої держави входить у критичну стадію. Власне, це штовхає його країну на підтримку України доти, доки ми потребуватимемо цього.

Крім того, Ріші Сунак підтримує посилення обмежень, які стосуються експорту. Останній сприяє "російській військовій машині".

Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції,

– наголосив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив на тому, що Захід стоїть за Україну. Водночас він зазначив, що "свобода повинна перемогти". Крім того, Владімір Путін повинен розуміти, що міжнародні партнери не відвернуться від нашої держави.

Образ лідерів "Великої сімки", що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно,

– підкреслив Сунак.

Зауважимо, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Хіросімі, Пентагон схвалив черговий пакет військової допомоги. Наша держава отримає озброєння ще на 375 мільйонів доларів.

Що увійшло до нового пакета допомоги

Цього разу Україна отримає боєприпаси для РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, броньовані медичні машини та інше. Ось весь перелік:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Найважливіше, що отримала Україна після саміту G7, – наближення до передачі багатоцільових винищувачів F-16. З кожним днем усе більше держав готові долучитися до авіаційної коаліції та допомогти нам тим, чим вони можуть у цей момент.