Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед парламентом. Свою речь он произнес после саммита G7, который проходил накануне в Хиросиме.

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Великобритания продолжит помогать Украине

Министр Великобритании подчеркнул, что война против нашего государства входит в критическую стадию. Собственно, это толкает его страну к поддержке Украины до тех пор, пока мы будем нуждаться в этом.

Кроме того, Риши Сунак поддерживает ужесточение ограничений, касающихся экспорта. Последний способствует "российской военной машине".

Российские военные терпят неудачу на поле боя, их экономика терпит неудачу дома, пока мы усиливаем удушающие санкции,

– подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании отметил, что Запад стоит за Украину. В то же время, он отметил, что "свобода должна победить". Кроме того, Владимир Путин должен понимать, что международные партнеры не отвернуться от нашего государства.

Образ лидеров "Большой семерки", стоящих бок о бок с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно,

– подчеркнул Сунак.

Отметим, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Хиросиме Пентагон одобрил очередной пакет военной помощи. Наше государство получит вооружение еще на 375 миллионов долларов.

Что вошло в новый пакет помощи

В этот раз Украина получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, бронированные медицинские машины и прочее. Вот весь список:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Самое важное, что получила Украина после саммита G7, – приближение к передаче многоцелевых истребителей F-16. С каждым днем все больше государств готовы присоединиться к авиационной коалиции и помочь нам тем, чем они могут в этот момент.