Участие Украины в саммите G7: в Японии рассказали, приедет ли Зеленский

Владимир Зеленский не будет ехать в Хиросиму на саммит "Большой семерки". Премьер-министр Японии заявил, что президент Украины примет участие в онлайн-формате.

Встреча "Большой семерки" пройдет в период с 19 по 21 мая. В преддверии крупного саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели переговоры.

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Президент Украины не будет ехать на саммит

Владимир Зеленский присоединится к саммиту Большой семерки в воскресенье 21 мая в онлайн формате. Отметим, что на встрече присутствуют представители всех стран G7 – США, Япония, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Канада.

В преддверии саммита уже встретились американский президент и премьер Японии. Как сообщил Кисида после переговоров, они договорились с Байденом о продлении поддержки Украины санкциям против России.

Мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-единомышленниками, включая членов G7, и мы согласились продолжать строгие санкции против России, а также решительно поддерживать Украину.

– заявил премьер Японии.

В ОП предполагали визит Зеленского в Японию

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква ранее предполагал, что Владимир Зеленский лично может посетить саммит G7 в японском городе Хиросима.

Главными темами саммита "Большой семерки" в Японии станут:

перекрытие лазеек для обхода санкций против России,

борьба за влияние с Китаем.

Кроме того, лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции против России для того, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Кремля. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский ранее анонсировал, что у оккупантов может начаться истерика из-за итоговых документов саммита "Большой семерки".

"Пока дипломаты шлифуют формулировку итоговых документов предстоящего саммита "семерки" в Хиросиме. По Украине, скорее всего, будет отдельное заявление, и она России не понравится", - подчеркнул посол.