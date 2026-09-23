Участники саммита международной Крымской платформы подали заявление с требованиями к России

Участники шестого саммита Международной крымской платформы 23 сентября в Нью-Йорке выступили с совместным заявлением. В документе они подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали усилить международное давление на Россию.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на текст заявления.

Территориальная целостность Украины

В заявлении участники подчеркнули, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальное море. Они также подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных частей Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Ни одно территориальное приобретение в результате угрозы или применения силы не будет признано законным, при этом признавая, что временная оккупация Крыма и других частей территории Украины представляет собой грубое нарушение Устава ООН и серьезный вызов региональной и глобальной безопасности,

– подчеркнули участники.

В заявлении говорится, что прекращение вооруженной агрессии России – необходимое условие для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, а также для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Участники саммита решительно осудили российскую агрессию, начавшуюся с аннексии Крыма в 2014 году, а в 2022 году переросшую в полномасштабное вторжение и оккупацию других частей Украины.

Автономная Республика Крым, город Севастополь и другие части территории Украины, временно оккупированные Российской Федерацией, были и остаются неотъемлемыми частями суверенной территории Украины, а их временная оккупация не создает никаких правовых оснований для изменения их статуса,

– подтвердили они.

Также незаконными были названы "выборы", проведенные Россией на временно оккупированных территориях ВОТ.

Отдельно участники обратили внимание на ситуацию в Черном и Азовском морях. Они заявили, что ограничение свободы судоходства, милитаризация Крыма и использование полуострова в качестве военной базы создают угрозу региональной и глобальной безопасности. Кроме того, такие действия оккупантов негативно сказываются на международной торговле, энергетической и продовольственной безопасности.

Права человека и нарушения на ВОТ

Участники также осудили нарушения со стороны России: незаконные задержания, пытки, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминацию и ограничение фундаментальных свобод на временно оккупированных территориях.

Отдельно осуждена депортация и принудительное перемещение украинцев, в частности детей, их русификация, индоктринация и милитаризация. "Подчеркиваем необходимость их безопасного, безусловного и как можно более скорого возвращения в Украину", – добавили участники.

Участники саммита призвали защищать права украинцев, крымскотатарского и других коренных народов Украины. Они осудили попытки изменить демографический состав оккупированных территорий, присвоение культурных ценностей, уничтожение наследия и окружающей среды, а также использование оккупированных территорий для обхода санкций и незаконной экономической деятельности.

Подчеркиваем необходимость обеспечения полной ответственности за любые военные преступления и другие тяжкие международные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины. С этой целью мы поддерживаем деятельность международных судебных и других соответствующих механизмов,

– говорится в заявлении.

В заявлении подтверждена важная роль Международной Крымской платформы как механизма координации международных усилий по освобождению и реинтеграции временно оккупированных территорий ВОТ Украины, защите прав человека, сохранению культурного наследия и обеспечению международной ответственности.

Участники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления международной солидарности с Украиной и активизации совместных действий в рамках Платформы.

Международное сообщество призвали:

требовать от России прекратить временную оккупацию и незаконную аннексию украинских территорий в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН,

усилить международные санкции против России. Речь идет об ограничениях в отношении физических и юридических лиц, а также секторов, причастных к агрессии, оккупации украинских территорий, эксплуатации так называемого "теневого флота" и обходу санкций,

обеспечить защиту гражданского населения на оккупированных территориях, прекратить репрессии и обеспечить доступ международных мониторинговых механизмов,

активизировать международные усилия по освобождению всех гражданских лиц и политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией. Им должна быть обеспечена надлежащая гуманитарная помощь, медицинский уход и защита,

активизировать работу по безопасному и безусловному возвращению в Украину детей, похищенных Россией,

усилить международные усилия по противодействию политике принудительной ассимиляции, индоктринации и изменения украинской идентичности детей и молодежи на оккупированных территориях, а также системной милитаризации образования,

продолжать документировать возможные нарушения международного права со стороны России, чтобы создать доказательную базу для привлечения виновных к ответственности,

усилить защиту культурного наследия Украины, поддержать гражданское население Украины, пострадавшее от войны, и укрепить международную солидарность с Украиной,

поддерживать Глобальную коалицию украинских исследований, неотъемлемой частью которой являются крымскотатарские исследования. Цель – усилить присутствие украинских исследований в мировом академическом сообществе и способствовать международным исследованиям Украины, в частности Крыма,

расширять обмен опытом для создания совместных механизмов противодействия иностранному вмешательству и манипулированию информацией, которые Россия использует в рамках агрессии, оккупации и попыток незаконной аннексии украинских территорий,

приложить все усилия для прекращения оккупации части территории Украины, восстановления ее территориальной целостности и укрепления международного правопорядка.

Обращение к России

Участники призвали Россию прекратить агрессию против Украины и вывести войска и оккупационные администрации со всех ВОТ.

Государства и международные организации призвали присоединяться к Крымской платформе и усиливать международное давление на Россию.

Участники подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать Украине политическую, дипломатическую, экономическую и гуманитарную поддержку, а также содействовать установлению мира.

Освобождение всех ВоТ Украины, включая АР Крым и город Севастополь, а также восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, являются решающими шагами для восстановления международного мира и безопасности, укрепления международного правопорядка и обеспечения уважения к фундаментальным нормам международного права,

– убеждены они.