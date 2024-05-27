Политолог Олег Саакян предположил, как это повлияет на мероприятие международного уровня, передает 24 Канал.

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Есть ли прямая угроза Саммиту без Байдена

Саакян считает, что решение Байдена еще не окончательное, и планы могут быть скорректированы. Джозеф Байден будет присутствовать на саммите "Большой семерки" в Италии, что пройдет 13 – 15 июня. Предположительно, именно такие даты и страны были выбраны не случайно, а чтобы обеспечить удобную логистику глав государств, которые будут на обоих мероприятиях.

Но на сейчас так складывается, что шансы на присутствие Байдена на Саммите мира низкие.

Это катастрофически? Нет, этот саммит инаугурационный и направлен на то, чтобы привлечь Глобальный Юг к разработке модальности, на которой мир готов работать для достижения дипломатического решения российско-украинской войны в случае, если это будет возможно,

– пояснил политолог.

Украина в свою очередь будет пытаться заставить мир обратить внимание на преступления России, которые не получили адекватного ответа. Поэтому важно участие максимального количества стран мира, а не только самых влиятельных, потому что правила взаимодействия между государствами должны выглядеть легитимными для всего мира.

Этот саммит не должен выглядеть так, что собрались лидеры 10 самых влиятельных стран и решают, как стоит наказывать Россию, подчеркнул политолог. Конечно, отсутствие лидера США уменьшит статусность саммита, соответственно часть лидеров других государств, что уже согласились, могут не поехать, или отправить только свое представительство.

Но до финишной прямой еще остается время и вполне возможно, что многое может измениться,

– подытожил Саакян.

Предстоящий Саммит мира: что известно